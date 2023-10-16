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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarih verdi! "Yeni asgari ücret komisyonu kuruyoruz"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarih verdi! "Yeni asgari ücret komisyonu kuruyoruz"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız." dedi.

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Basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, çalışma hayatındaki sorunların kılıf değiştirerek de olsa devam ettiğini söyledi.

Asgari ücret komisyonunda 2 erkek 2 kadın olacak

Atalay, seçim öncesi taşeron meselesine ilişkin başlatılan çalışmaların sonuçlandırılmasını talep etti. Atalay, önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını anımsatarak, şunları söyledi:

"Kasımın 20'sinden sonra komisyonu kurarız. Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. 8 milyon işçi, sanki bizim üyemiz, ailemizin parçası gibi gayret sarf ediyoruz.

Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar."

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