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İsrail, yardım deposunu da vurdu

İsrail, yardım deposunu da vurdu

İsrail ordusu abluka altına Gazze'de sivil katliamlarını sürdürürken bölgeye yapılan yardımları da engelliyor. İsrail bu kez Gazze'nin güneyindeki Tel al-Hava bölgesine düzenlenen bombardımanda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın deposunu vurdu.

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Abluka altındaki Gazze'de her dakika can kayıpları yaşanırken İsrail'in bombalarından sağ kurtulan Filistinliler insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin gerilimini ele almıştı. Lazzarini, Gazze'de su, elektrik ve yakıtın artık olmadığını söylerken, "UNRWA meslektaşlarım artık Gazze'deki kişilere insani yardım sağlayamıyor" şeklinde konuşmuştu.

'Başa çıkacak kapasitemiz yok' sözleriyle mevcut durumu ele alan BM'nin var olan kapasitesi de İsrail tarafından vuruldu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Gazze'nin güneyindeki Tel al-Hava bölgesine düzenlenen bombardımanda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın deposu vuruldu.

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