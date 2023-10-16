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HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu 199 esirin ailesini bilgilendirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu 199 esirin ailesini bilgilendirdi

 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürüldüğü tespit edilen esirlerinin sayısının 199'a yükseldiğini, 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısının ise 291'e çıktığını duyurdu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir alındığı tespit edilen 199 kişinin aileleriyle temasa geçildiğini, İsrail ordusu ve hükümetinin serbest bırakılmaları için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Esirlerin nerede olduğunu öğrenmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Hagari, 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısının ise 291'e çıktığını dile getirdi.

Filistinli gruplar şu ana kadar ellerinde tuttukları esirlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail son olarak Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğünü açıklamıştı.

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