ABD dahil onlarca ülke Türkiye'den yardım istedi! Türk istihbaratı devrede ama...

HAMAS, İsrail'e düzenlediği 7 Ekim'deki kanlı baskının ardından onlarca ülkenin vatandaşını rehin aldı. Hamas'la iletişime geçmek isteyen ancak başaramayan ülkeler, Türkiye'den yardım istedi. Türk istihbaratı Hamas'la iletişime geçti ancak "İsrail hapishanelerindeki tüm esirler serbest bırakılmadan rehineleri vermeyiz" cevabı alındı. Hamas, elinde vatandaşı olan ülkelere de Türkiye aracılığıyla gizli mesajlar göndermeye başladı.

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Filistin ve İsrail arasında patlak veren savaş 10. gününde de sürerken dünya, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği kanlı baskında Gazze’ye kaçırdığı rehinlerin akıbetini tartışıyor. Aralarında çok sayıda yabancının da olduğu 150’den fazla kişi, Filistinli silahlı gruplar tarafından rehin alındı. Hamas, Gazze’ye saldırılar durmadan elindeki rehinleri bırakmayacağını açıkladı.

Onlarca ülke Türkiye'ye başvurdu

ABD’nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal, vatandaşlarını Hamas’ın elinden kurtarmak isteyen çok sayıda ülkenin Türkiye’deki diplomatlara ve istihbarat yetkililerine başvurduğunu yazdı. Birçok ülkenin kapalı kapılar arasında vatandaşlarının bırakılması için büyük çaba sarf ettiği belirtilen haberde, rehine krizinin daha önce görülmemiş uluslararası boyuta ulaştığı vurgulandı.

Hamas'ın elinde 30 ülkeden rehine var

İsrail’den kaçırılan kişiler arasında çocuklar da bulunuyor. Yaklaşık 30 ülkeden rehinenin Hamas’ın elinde olduğunu kaydeden kaynaklar, ABD ve müttefiklerinin de Hamas’la temas halindeki Türkiye, Mısır ve Katar’la görüştüğünü aktardı.

Hamas komutanları telefonları açmıyor

İsrail, rehineler konusunda Hamas’la pazarlığa girmediklerini bildirirken Wall Street Journal’a konuşan bir Mısırlı yetkili, “Hamas’la iletişimi olan her ülke bunu denedi ama telefonlarını açmıyorlar ve onlara ulaşmak imkansız” dedi.

Hamas'tan mesaj var: Rehineleri tek şartla...

Haberde, Türkiye’nin rehinelerin durumu konusunda Hamas’tan yeterli cevap alamadığı, Gazze’de kaç rehine olduğunun bile tam olarak anlaşılamadığı kaydedildi. Habere göre Hamas, Türkiye’ye gönderdiği mesajda “İsrail, elindeki binlerce Filistinli esiri serbest bırakmadan rehineleri bırakmayacağını” bildirdi.

Türk yetkili: Birçok ülke bizimle temasta

Gazeteye konuşan bir Türk istihbarat yetkilisi, “Birçok ülke, özellikle de Batılı ülkeler Ankara’yla temas halinde. Bizden mesajlarını gizlice iletmemizi istiyorlar” diyerek İsrail’in Gazze’ye hava saldırılarının iletişimi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Türkiye’nin Hamas’a elindeki yaşlı ve çocukları serbest bırakma çağrısı yaptığını söyleyen yetkili “Şu anda Gazze’deki fiziksel durum müzakereler gibi konular için uygun koşulları sunmuyor” ifadelerini kullandı.

Hamas saldırısında bir Türk vatandaşı öldü

İsrail daha önce Hamas’ın saldırısında bir Türkiye vatandaşının öldüğünü, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti. Hamas, geçen hafta yaptığı açıklamada 22 rehinenin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldüğünü öne sürmüştü. Gazze’de kontrolü elinde tutan örgüt, rehinelerin güvenli yerlerde ve tünellerde tutulduğunu belirtiyor.