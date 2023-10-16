Ömer Çelik’ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: Kabul edilemez

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, 10’uncu gününde de devam ederken, Avrupa ülkelerinde Filistin’e destek gösterileri kısıtlamalar gölgesinde geçiyor. Fransa, Filistin’e destek gösterilerini yasaklarken, Alman polisi Berlin’deki gösteriye izin vermedi. Avrupa başkentlerinde yaşanan bu duruma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, “Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç halin

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 10’uncu gününe girdi. Kayıp sayısı her geçen saat artıyor. Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde yapılmak istenen Filistin’e destek gösterileri ise kısıtlamalar ve yasaklar gölgesinde gerçekleşiyor.

Fransa’da Filistin’e destek gösterileri tamamen yasaklanırken, Alman polisi Berlin’deki gösteriye izin vermedi.

Ömer Çelik tepki gösterdi

Hollanda’daki gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı. Londra’daki eylemlerde ise polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa başkentlerindeki yasak ve kısıtlamalara tepki gösterdi.

“Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez.” diyen Çelik, “İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.” ifadelerini kullandı.