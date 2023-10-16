BIST 8.007
DOLAR 27,88
EURO 29,41
ALTIN 1.719,67
HABER /  GÜNCEL

Ömer Çelik’ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: Kabul edilemez

Ömer Çelik’ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: Kabul edilemez

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, 10’uncu gününde de devam ederken, Avrupa ülkelerinde Filistin’e destek gösterileri kısıtlamalar gölgesinde geçiyor. Fransa, Filistin’e destek gösterilerini yasaklarken, Alman polisi Berlin’deki gösteriye izin vermedi. Avrupa başkentlerinde yaşanan bu duruma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, “Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç halin

Abone ol

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 10’uncu gününe girdi. Kayıp sayısı her geçen saat artıyor. Avrupa’nın çeşitli başkentlerinde yapılmak istenen Filistin’e destek gösterileri ise kısıtlamalar ve yasaklar gölgesinde gerçekleşiyor.

Fransa’da Filistin’e destek gösterileri tamamen yasaklanırken, Alman polisi Berlin’deki gösteriye izin vermedi.

Ömer Çelik tepki gösterdi

Hollanda’daki gösterilerde 3 kişi gözaltına alındı. Londra’daki eylemlerde ise polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa başkentlerindeki yasak ve kısıtlamalara tepki gösterdi.

“Batılı hükümetlerin Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesi kabul edilemez.” diyen Çelik, “İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır.  Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail-Filistin savaşında 10. gün! Gazze'de hastanelerin yakıtı bitiyor 500 bin kişi terk etti
İsrail-Filistin savaşında 10. gün! Gazze'de hastanelerin yakıtı bitiyor 500 bin kişi terk etti
Külçe altın diye sattı gerçek şoke etti! Güngören'de yakalandı
Külçe altın diye sattı gerçek şoke etti! Güngören'de yakalandı
10 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Tarlada bu halde bulundu
10 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Tarlada bu halde bulundu
Tarımda üretici enflasyonu yüzde 71,96 arttı
Tarımda üretici enflasyonu yüzde 71,96 arttı
Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi
Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi
Gazze'de büyük felaket kapıda! Gazze'deki İçişleri Bakanlığı açıkladı
Gazze'de büyük felaket kapıda! Gazze'deki İçişleri Bakanlığı açıkladı
İran, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacak mı?
İran, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacak mı?
ABD dahil onlarca ülke Türkiye'den yardım istedi! Türk istihbaratı devrede ama...
ABD dahil onlarca ülke Türkiye'den yardım istedi! Türk istihbaratı devrede ama...
20 yaşından sonra her kadın kendini muayene etmeli!
20 yaşından sonra her kadın kendini muayene etmeli!
Rusya Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek!
Rusya Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore'yi ziyaret edecek!
Hakan Fidan ile mevkidaşı Sergey Lavrov arasında Gazze görüşmesi
Hakan Fidan ile mevkidaşı Sergey Lavrov arasında Gazze görüşmesi
İzmir'deki Beydağ Barajı tamamen kurudu!
İzmir'deki Beydağ Barajı tamamen kurudu!