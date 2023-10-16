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10 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Tarlada bu halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
10 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Tarlada bu halde bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu.

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İddiaya göre, dün İbrahim A'ya ait biber tarlasında işçi olarak çalışan ailenin 10 yaşındaki oğlu Mehmet Sıddık Gültekin'in tarlada hareketsiz yattığı fark edildi.

Küçük çocuk, babası tarafından araçla Bayramiç Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mehmet Sıddık Gültekin'in başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

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