Filistin paylaşımı Almanya'da tepki çekti! Bayern Münih'in yıldızı Noussair Mazraoui’nin sınır dışı edilmesi istendi

Bayern Münih forması giyen Faslı oyuncu Noussair Mazraoui, Filistin'e destek paylaşımından dolayı Almanya'da terör destekçisi ilan edildi.

Abone ol

Almanya’nın Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu.

Mazraoui sosyal medya hesabından İsrail ile Filistin arasında çıkan savaşın ortasında kalan Mescid-i Aksa fotoğrafı paylaşıp Filistin’e destek mesajı paylaştı.

Mazraoui bir başka fotoğrafta şu ayeti paylaştı: “Sakın Allah’ı, haksızlık yapanların yaptıklarından gafil sanma. Bu onları yalnızca gözlerinin dehşetten donacağı güne kadar alıkoyar.”

Bild gazetesi, Mazraoi için ”sahada terör savunucuları mı var” başlığı attı. Almanya’da gündem olan konu sonrası Mazraoi’nin İsrailli takım arkadaşı Daniel Peretz ile arasının açıldığı belirtildi.

"Sınır dışı edilsin"

Yaşananlar sonrası Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istedi.

Steiger, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Nazilerin, Yahudi Kulübü adını verdiği Kurt Landauer’in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili FC Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca onun Almanya’dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Mazraoui: Barış ve adalet için...

Mazraoui eleştiriler sonrası BILD’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle neyi temsil ettiğimi açıklamak zorunda kalmanın gerçekten hayal kırıklığı yarattığını söylemek isterim. Binlerce masum insanın katledildiği bir durum var. Benim görüşüm bu dünyada barış ve adalet için çalışacağım yönündedir. Bu, her zaman terörün, nefretin ve şiddetin her türlüsüne karşı olacağım anlamına gelir. Ve bu her zaman arkasında duracağım bir şey.”

"Bu kesinlikle insanlık dışı"

“Bu yüzden insanların benim hakkımda neden tam tersi düşündüğünü ve neden nefret dolu gruplarla ilişkilendirildiğimi anlamıyorum. Bugün benim ne düşündüğüm ya da sizin ne düşündüğünüzle ilgili değil, kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimizin buna karşı olması ve karşı çıkması gerekiyor. Bu kesinlikle insanlık dışı.”