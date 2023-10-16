Bu pazar seçim olsa kim kazanır? CHP ve İYİ Parti'de sert düşüş! Cumhur İttifakı partileri içinde oy oranları değişti

Asal Araştırma'nın yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarına göre CHP ve İyi Parti'de oy kaybı sürüyor. Cumhur İttifakı'nda AK Parti bir puan kaybederken Yeniden Refah Partisi ve MHP yaklaşık 1'er puan yükseldi.

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Asal Araştırma, 5-10 Ekim arasında yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sonuçlara göre; AK Parti, CHP ve İyi Parti oy kaybederken MHP ve yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olan Yeşil Sol Parti, oylarını artırdı.

26 ilde 2 bin 600 kişi ile görüşülerek yapılan ankete göre; Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oyları da arttı.

CHP 5 ayda 5 puan kaybetti

Anket sonuçlarına göre, mayıstaki seçimlerde Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'ne de milletvekili veren CHP, 5 ay önceye göre toplam 5 puan kaybetti ve yüzde 20'ye geriledi. İyi Parti de yaklaşık 1,5 puan kaybederek yüzde 8 sınırına düştü.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti bir puan kaybederken Yeniden Refah Partisi ve MHP yaklaşık 1'er puan yükseldi. Emek ve Özgürlük İttifakı da yükselişe geçti. Anket sonuçlarına göre, Yeşil Sol Parti (HEDEP) yaklaşık 1, TİP ise yaklaşık 1,3 puan kazandı.

Ankete göre, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yanıtına göre siyasî partilerin oy oranları şöyle oldu:

AK Parti - %34.5

CHP - %20.2

MHP - %12.1

Yeşil Sol Parti - %9.8

İYİ Parti - %8

Yeniden Refah Partisi - %3.6

TİP - %3

Zafer Partisi - %2.7

Memleket Partisi - %1.1