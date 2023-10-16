BIST 7.986
DOLAR 27,88
EURO 29,40
ALTIN 1.719,64
HABER /  POLİTİKA

Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posteri açan şüpheli tutuklandı!

Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posteri açan şüpheli tutuklandı!

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da FETÖ davası: 2 sanığa hapis cezası verildi!
Adana'da FETÖ davası: 2 sanığa hapis cezası verildi!
Side Gastro Caz Festivali'nde hem damaklar hem kulaklar şenlendi
Side Gastro Caz Festivali'nde hem damaklar hem kulaklar şenlendi
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandı!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ mensubu yakalandı!
Hazine iki tahvil ihalesiyle 14,1 milyar lira borçlandı
Hazine iki tahvil ihalesiyle 14,1 milyar lira borçlandı
O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı: 20 günlük suyu kaldı
O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı: 20 günlük suyu kaldı
Halter ve modern pentatlon için olimpiyat müjdesi!
Halter ve modern pentatlon için olimpiyat müjdesi!
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti
CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarih verdi! "Yeni asgari ücret komisyonu kuruyoruz"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarih verdi! "Yeni asgari ücret komisyonu kuruyoruz"
Gazze'ye uzun süre sessiz kalmakla eleştirilen Muhammed Salah'tan açıklama
Gazze'ye uzun süre sessiz kalmakla eleştirilen Muhammed Salah'tan açıklama
Eris varyantı 50 ülkeye sıçradı! Türkiye için korkutan tahmin: Kış aylarında...
Eris varyantı 50 ülkeye sıçradı! Türkiye için korkutan tahmin: Kış aylarında...
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sona erdi
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sona erdi