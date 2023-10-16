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Adana'da FETÖ davası: 2 sanığa hapis cezası verildi!

Adana'da FETÖ davası: 2 sanığa hapis cezası verildi!

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar D.İ. ve M.G. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Sanıkların, örgütle iltisakı gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan dernekte üyelik kayıtları ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu ifade eden savcı, D.İ. ve M.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık D.İ'yi 6 yıl 10 ay 15 gün, M.G'yi de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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