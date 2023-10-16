Diyarbakır'da 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk ele geçirildi!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk, 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Budak ve Esenler mahalleleri kırsalı ile belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 350 kilogram kubar, 14 kilo 500 gram toz esrar, 150 bin kök skunk, ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.