292 milyon lira serveti var! İş adamı babalık davasını kaybetti, çocuklarını reddetti: Onlara mal kaptırmamak için...
292 milyon lira servete sahip kaçak iş adamı Zeki Sabuncu, babalık davasını kaybetti. İzmir'de yaşayan Taner Sabuncu (25) ile ablası, iş adamının çocukları olduklarını DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. Babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan tazminat davasını da kazanan Taner Sabuncu 135 bin liralık icra takibi başlattı. İş adamı hem 135 bin lirayı ödememek hem de çocuklarının, mal varlığından hak sahibi olmaması için bakın ne yaptı...
İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün kızı B.S. (31) ve oğlu Taner Sabuncu (25) doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi.
Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu'nun 10 milyon Euro (292 milyon lira) servete sahip olduğu iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre, İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.
İlk kez Türkiye'deki dava için yurt dışında DNA örneği alındı
Sabuncu, Hollanda polisi tarafından 24 yıl sonra yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.