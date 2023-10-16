BIST 8.051
DOLAR 27,88
EURO 29,39
ALTIN 1.717,43
HABER /  MEDYA

Türk dizi ve sinema sektörü dünya sahnesine çıktı

Türk dizi ve sinema sektörü dünya sahnesine çıktı

Dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün buluşma noktası olarak görülen dünyanın en önemli içerik fuarı MIPCOM başladı. Fuarın ilk gününde Türk dizi ve filmlerinin tanıtıldığı milli katılım alanı yoğun ilgi görüyor.

Abone ol

Fransa’nın Cannes kentinde bugün başlayan MIPCOM fuarı, dünyanın birçok ülkesinde film ve dizi sektör temsilcilerine ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’nin de çok sayıda firma ile katıldığı fuarda dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor. Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odasının iş birliğinde oluşturulan Türkiye milli katılım alanın açılışı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu tarafından yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, MIPCOM fuarında içerik ihracatının artırılması, tanıtım ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi konularında üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.
Dünyanın 108 ülkesinden binlerce yapımcı ve alıcı ile 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği MIPCOM fuarı 19 Ekim’de sona erecek.

Bakanlıktan sektöre destek

Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyada yakalanan bu büyük başarının artırılarak devam ettirilebilmesi amacıyla dünyanın en önemli içerik fuarlarına yapımcıların ve satış ajanslarının katılımına İstanbul Ticaret Odasının iş birliğiyle destek veriyor.

Bu fuarlar arasında MIPCOM’un yanı sıra MIP TV, Asya TV Forum ve Market, Dubai Uluslararası İçerik Fuarı ve Content Americas’da bulunuyor. İçerikleri her geçen gün zenginleşen Türk dizileri 152 ülkede 700 milyondan fazla seyirciyle buluşuyor. Orta Doğu ve MENA Bölgesi’nde başlayan bu başarı hikayesi tüm dünyaya yayılırken Şili’den İspanya’ya, Rusya’dan Hindistan’a kadar her yerde Türk dizileri büyük ilgi görüyor.

Dizi filmlerinin ihracat hacmi her geçen yıl büyüyen Türkiye, bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alırken diziler ülkenin yumuşak gücü olarak da kültür diplomasisine önemli katkı sağlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail 28 yerleşim yerini tahliye ediyor
İsrail 28 yerleşim yerini tahliye ediyor
Gazze'ye su verilecek mi? İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz'dan açıklama var
Gazze'ye su verilecek mi? İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz'dan açıklama var
Kütahya'da korkunç fantezi cinayeti! Ellerini kelepçe ile bağlayıp...
Kütahya'da korkunç fantezi cinayeti! Ellerini kelepçe ile bağlayıp...
2028 Olimpiyat Oyunları'na 5 branş dahil edildi
2028 Olimpiyat Oyunları'na 5 branş dahil edildi
'Fantezi yapacağım' diye el ve ayaklarını bağladı! Sözlüsü gelip sapık yaşlı adamı öldürdü
'Fantezi yapacağım' diye el ve ayaklarını bağladı! Sözlüsü gelip sapık yaşlı adamı öldürdü
Cengiz Holding, Mardin'de 52 megavatlık güneş enerji santrali inşasına başladı
Cengiz Holding, Mardin'de 52 megavatlık güneş enerji santrali inşasına başladı
Türksat 6A bugüne kadarki tüm testleri başarıyla geçti!
Türksat 6A bugüne kadarki tüm testleri başarıyla geçti!
Diyarbakır'da 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk ele geçirildi!
Diyarbakır'da 364 kilo 500 gram esrar, 150 bin kök skunk ele geçirildi!
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra maça çıkacak
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra maça çıkacak
İspanyol Bakan'dan İsrail'in Gazze'deki "savaş suçlarının" UCM'ye taşınması önerisi
İspanyol Bakan'dan İsrail'in Gazze'deki "savaş suçlarının" UCM'ye taşınması önerisi
İsmail Kartal'dan önemli açıklamalar ara transfer, kupa lig, Batshuayi Filistin sözleri
İsmail Kartal'dan önemli açıklamalar ara transfer, kupa lig, Batshuayi Filistin sözleri