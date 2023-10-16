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Aman dikkat! İki şehir için uyarı geçti 50 kilogram yağış düşecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aman dikkat! İki şehir için uyarı geçti 50 kilogram yağış düşecek

Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği, bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşların sağanak sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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