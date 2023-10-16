Borsa İstanbul'un gongu, bu kez Dofer Yapı için çaldı

Borsa İstanbul'da gong; halka arz sürecini, yatırımcılardan gelen 4,4 kat taleple tamamlayan Dofer Yapı için çaldı.

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Türkiye'nin demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan önemli şirketlerinden Dofer Yapı için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Dofer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan, Dofer Yapı Yönetim Kurulu üyeleri Yağmur Doğan, Mert Doğan, Coşkun Karadeniz, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Gedik Yatırım liderliğinde 10-11 Ekim'de gerçekleşen halka arz sürecini, yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlayan şirket, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da "DOFER" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Dofer Yapı'nın, demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren, ailenin ticari köklerinden büyüyüp gelişen değerli bir şirket olduğunu söyledi.

Ergün, "(Şirket) Uzun yıllara dayanan deneyimi, üretim kapasitesi ve güçlü lojistik altyapısı ile sektöründe güvenilir bir marka olmuş ve ürünlerini ihraç eden bir duruma gelmiştir. Bugün de borsamızda işlem gören bir şirket olarak, kurumsallaşma sürecinde önemli bir adım atmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dofer Yapı'nın toplam 290 milyon TL halka arz tutarı ile 3,2 milyon yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini belirten Ergun, "Dofer Yapı'nın halka arzında görev alan tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dofer Yapı'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

"Yatırımlarla ülkemize sağladığımız katma değeri büyütmeye devam edeceğiz"

Dofer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Doğan da 38 yıllık köklü geçmişleri ve dinamik üretim kabiliyetleriyle bugün ülkenin çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan sektörün en önde gelen şirketleri arasında yer aldıklarını söyledi.

Doğan, uluslararası standartlara uygun ürünlerini, Ankara ve Karabük'te yer alan üretim merkezlerinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte ağırlıklı yakın coğrafyamız olmak üzere dünya ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Böylece ülke ekonomimize, ihracatına, istihdamına ve sanayisine katma değer sunuyoruz. Halka arzla beraber yaklaşık 3,3 milyon yeni ortağımız oldu. Yatırımcılarımızdan aldığımız güç, sürdürülebilir büyümemizde çok önemli bir destek olacak. Dofer Yapı olarak gerçekleştireceğimiz yatırımlarla ülkemize sağladığımız katma değeri büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz."

"Borsa İstanbul'a renk katacağından hiçbir kuşkumuz yok"

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar da Gedik Yatırım olarak 26 halka arzda liderlik, 3 halka arzda eş liderlik yaptıklarını, son 15 yılda ise 150'nin üzerinde halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer aldıklarını aktardı.

Borsaya Dofer Yapı gibi üretim ile büyümeyi odağına alan, Anadolu başta olmak üzere tüm Türkiye'de istihdam sağlayan ve büyüyen, kaliteli yeni şirketler kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Akpınar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 250'den fazla müşteriyi kapsayan satış ağına sahip Dofer Yapı'nın yaklaşık yüzde 30,5'lik kısmını halka açmasıyla Borsa İstanbul'a renk katacağından hiçbir kuşkumuz yok. Üst düzey yönetim anlayışıyla markasını daha yükseklere taşımayı hedefleyen Dofer Yapı'nın halka arzına yatırımcılardan gelen yaklaşık 1,3 milyar TL'lik talep, bizleri fazlasıyla memnun etmiş durumda. Buna göre halka arzda talep edilen tutar, toplam arz büyüklüğünün 4,4 katı oldu. Halka arzını gerçekleştirdiğimiz bu paylar toplamda yaklaşık 3,3 milyon yatırımcıya dağıtmış durumdayız.

Bu bağlamda aldığımız yüksek talep, şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesine katkı sağlayacak yatırımlarda kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. Dofer Yapı'nın söz konusu gelirler ile kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere göstermekte. Halka arz sonrası büyüyen ve piyasa değeri 950 milyon lirayı aşan Dofer Yapı'nın bu büyüme yolculuğuna yeni yatırımcıları da ortak etmesinden ayrı bir mutluluk duyuyor ve borsamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Akpınar, Gedik Yatırım olarak, geçen yıldan beri oldukça hareketli zamanlar yaşayan halka arz piyasasının sürekliliğini sağlamak adına üzerlerine önemli görevler düştüğünün farkında olduklarını ifade etti.

Halka arzlarda seçici davranarak, elde edeceği fonu yatırımlarında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanan büyüme hedefine sahip şirketlere öncelik vereceklerini belirten Akpınar, bu özelliklere sahip şirketleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da borsaya kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.