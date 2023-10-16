Amasra maden faciası davasında 4. duruşma başladı

Amasra'da 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden katliamı davasının 4'üncü duruşması başladı. Duruşmada yaklaşık 130 tanık dinlenecek. Katliama ilişkin 7'si tutuklu 23 kişi yargılanıyor.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında geçtiğimiz yıl 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve grizu kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 41’i olay yerinde, 2’si hastanede olmak üzere 43 madenci hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Cihat Özdemir, Sedat Ekmekci, Volkan Soylu ve Mehmet Tural’ın 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

3 gün boyunca sürmesi bekleniyor

Bartın Adliyesi’nde sabah saatlerinde dördüncü celsenin görülmeye başlandığı davada 7 tutuklu sanık ile birlikte 130 tanık dinlenecek ve davanın 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Duruşma geniş güvenlik önlemleriyle başladı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, ​duruşma başlamadan önce Bartın Adliyesi'nde mağdur aileler ve avukatlar ile basın açıklaması yaptı.

Amasra maden faciası sonrasında ailelerin adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyleyen Bankoğlu, şöyle konuştu:

“Burada sadece Amasya müessesesindeki yetkililer sorumlu değildir, Amasra Taş Kömürü İşletmeleri Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğüne bağlıdır, Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü, Bakanlığa bağlıdır. Bakanlık, hükümet bu ölümlerden sorumludur. TTK Genel Müdürü'nü burada soruşturmaya dahil edip, bakanlık müfettişlerini burada soruşturmaya dahil edip ifadelerini almak yerine yargıdan kaçırmaya çalışıyorlar. Buna bir son verilmesi lazım. Soruşturmada ifade vermesi gereken TTK Genel Müdürü EYT'den emekli edildi. Sayın Adalet Bakanı açıklama yapmış; 'Adaleti tecelli edeceğiz, biz yargımıza güveniyoruz' diye. Hangi yargıdan? Kozlu'daki, Ermenek'teki, Soma'daki yargı mı? Takipteyiz diyorlar, hükümet takipte değil. Aynen tetikte gibi. Bu insanların bir nebze olsun acılarını hafifletecek bir şey varsa o da gerçekten tüm sorumluların bu yargı önünde hak ettiği cezayı almasıdır. Ama bunun için bütün sorumluların bu yargılamaya dahil edilmesi gerekiyor. Bütün sorumlularının, TSK Genel Müdürü'nün yardımcılarının, bakanlık müfettişlerinin, bakanlık yetkililerinin, bütün sorumluların yargı önünde hesap vermesi için bu mücadelenin takipçisi olacağız.”