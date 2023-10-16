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TFF'nin yeni genel sekreteri Taner Senseven oldu

TFF'nin yeni genel sekreteri Taner Senseven oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 'TFF Genel Sekreteri' görevine Taner Senseven getirildi.

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TFF'nin yeni genel sekreteri Taner Senseven oldu. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 16 Ekim 2023 tarihi itibarı ile TFF Genel Sekreteri görevine Taner Senseven getirildi" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın ise bugünden itibaren, TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak görevine bir süre devam edeceği aktarıldı.

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