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BM Acil Yardımlar Koordinatörü, Gazze'ye yardım görüşmeleri için Mısır'a gidiyor

BM Acil Yardımlar Koordinatörü, Gazze'ye yardım görüşmeleri için Mısır'a gidiyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için yapılan müzakereleri desteklemek üzere yarın Mısır'a gidecek.

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BM Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'ye yardım müzakereleri için Mısır'a gidiyor. BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Griffiths, Gazze'ye yardım ulaştırılmasının kendileri için öncelik olduğunu vurgulayarak, "Yardımların nasıl ulaştırılacağı konusunda İsrailliler, Mısırlılar ve Gazzelilerle sürekli derin müzakerelerde bulunuyoruz. Bununla ilgili bu sabah olumlu haberler bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusundaki müzakereleri desteklemek üzere yarın Kahire'ye gideceğini bildiren Griffiths, burada Mısırlı yetkililerle görüşeceğini, Mısırlıların kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydetti. İsrail ile de anlaşmaya varmaları gerektiğini aktaran Griffiths, onlarla da güçlü şekilde müzakere içinde olduklarına işaret etti.

BM
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