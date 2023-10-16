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Avans ödemesi yapılacak! Tarih duyuruldu hesaplarınızı kontrol edin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avans ödemesi yapılacak! Tarih duyuruldu hesaplarınızı kontrol edin

Konya Şeker, üretici ortaklarına avans ödemesi yapacak. Yapılan açıklamaya göre ödeme yarın saat 17.00 itibarıyla çiftçilerin banka hesaplarına yapılacak.

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Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 kampanya döneminde pancar ekimi yapan üreticilere motorin avansı ödemesi yapılacak.

Toplam avans bedeli 113 milyon 484 bin 800 lira olurken, ödeme yarın saat 17.00 itibarıyla çiftçilerin banka hesaplarına yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ekim itibarıyla söküm yapmaya başlayan üretici ortaklarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "İki hafta önce söküm avansı yatırdık. Tarlada gece gündüz çalışan çiftçilerimiz için, tarlada sökümler de sıkıntı yaşamamaları için motorin avansını 17 Ekim'de hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

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