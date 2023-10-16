Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 27'ye düştü!

Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı yüzde 27'ye kadar geriledi.

Abone ol

Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde bulunan baraj ve göletlere ait doluluk oranlarını açıkladı.

Birçok baraj ve gölette su oranlarında düşüş gözlenirken DSİ'nin açıkladığı verilere göre, Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 10,4, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 16,5, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 25, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 33, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 59, Amasya Merkez Ağılönü Göleti yüzde 67, Değirmendere Göleti yüzde 57, Doğantepe Göleti yüzde 44, Duruca Göleti yüzde 21, İbecik Göleti yüzde 63, Ortaköy Göleti yüzde 11, Yassıçal Göleti yüzde 74, Ziyaret Göleti yüzde 39, Merzifon Paşa Göleti yüzde 11, Merzifon Sarıbuğday Göletinde yüzde 0 (aktif su hacmi yok), Merzifon Yakacık Göleti yüzde 1, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 57, Suluova Ladik Gölü yüzde 26, Suluova Yedikır Barajı yüzde 28, Taşova Destek Göleti yüzde 66 ve Taşova Uluköy Barajı yüzde 10 doluluk oranına sahip.

Eylül ayında yüzde 35,7 olarak kaydedilen Amasya genelindeki baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı yüzde 27'ye geriledi.