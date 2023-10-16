Bakan Bolat'ın indirim çağrısına destek sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısına destek çığ gibi büyüyor. Son olarak DEİK, Ankara PERDER, TİM ve İSO'dan kampanyaya destek geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekledikleri yönündeki çağrıya destek her geçen gün artarak devam ediyor.

Fiyatları yıl sonuna kadar sabitledik

Ankara Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Bolat'ın çağrısını, ilk andan itibaren, çatı kuruluşları Türkiye Perakendeciler Federasyonuyla desteklediklerine işaret etti.

"Mevcut kampanyalarımız dışında, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık." ifadesini kullanan Gülhan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda vatandaşımızın bütçesini destekleyecek çalışmaları sürdürerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gıda perakendecileri olarak üzerimize düşen ne varsa hep birlikte yapmaya devam edeceğiz."

Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içinde hareket ederek enflasyonla mücadeleye gereken her türlü desteği vereceklerine dikkati çeken Gülhan, üretici ve tedarikçi firmaların da yıl sonuna kadar "zamlı ürün listelerine geçmemeleri" gerektiğinin altını çizdi.

Deik’ten üyelerine indirim çağrısı!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın reel sektöre yönelik indirim çağrısını desteklediklerini söyledi.

Enflasyonla mücadele çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Olpak, "Gerek ülkemiz gerekse küresel ekonomik piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımızın reel sektöre yönelik indirim çağrısını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Makroekonomik istikrarın en önemli adımı olarak gördükleri enflasyonla mücadelede iş dünyasının desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Mücadeleden taviz vermeden gerek indirim gerekse fiyat artışlarını durdurma adımlarına, 98 kurucu kuruluşumuz ve 152 iş konseyimizin büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıyan fiyat istikrarının sağlanmasına destek olmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm üyelerimizi, kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz."

Kampanyaya ihracatçılardan da destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı "indirim" çağrısına ilişkin, "Kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz. İhracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmalarımız yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Gültepe, yazılı açıklamasında, hayat pahalılığının toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini, TİM'in bu sorunun aşılması için atılacak her adımın arkasında olduğunu vurguladı.

İhracatçıların önemli bir kısmının aynı zamanda iç piyasaya da üretim yaptığını belirten Gültepe, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında enflasyon, hayat pahalılığı gibi kavramları ülkemizin gündeminden çıkarmamız gerekiyor. Bu konudaki mücadeleyi belli kesimlerin üzerine bırakarak sonuç alınmasını beklemek büyük haksızlık olur. Dolayısıyla topyekun bir mücadele azmi ortaya koymalıyız. Marketinden çiftçisine, sanayicisinden perakendecisine kadar herkes üzerine düşeni yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun, sadece gelir dağılımına değil, makro büyüklüklere de olumsuz etki ettiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Günün sonunda bu mücadelenin kazananı Türkiye olacak. Öte yandan, biz enflasyonist ortamda yatırım ve planlama yapmanın, fiyat tutturmanın zorluğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın yoğun emek harcadığı kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz. İhracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmalarımız yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklardır."

Mustafa Gültepe, tüm kesimlerin omuz omuza vermesiyle Türkiye'nin bu zorlu sınavdan başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti.

Sanayicilerden de destek geldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, son günlerde başlatılan indirim kampanyasının enflasyonla mücadele açısından yerinde olduğunu belirterek, "Biz de İSO olarak bu çerçevede sanayicilerimizi imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı "indirim" çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide yeni dengenin sağlanması ve fiyat istikrarı için yüksek enflasyonun mutlaka kalıcı şekilde yenilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, paramıza dönük güveni arttırmak ve ekonomi politikaların da öngörülebilirliğini tesis etmek açısından yaşamsal önemdedir. Bu yaşamsal ekonomik sorunumuz ile ilgili olarak son dönemlerde kararlı, özverili ve rasyonel bir mücadelenin sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu yönde ekonomi yönetimimiz tarafından atılan tüm adımların ve verilen mesajların önemli olduğunu düşünüyorum."

Bahçıvan, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Bolat'ın başlattığı "indirim kampanyasını", enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olarak değerlendirdiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Makroekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun hepimizin en büyük isteği olan tek haneye inmesi için alınan önlemlerin yanında bu tür kampanyalar, mücadeledeki psikolojiyi de güçlendirecektir. Dolayısıyla üreticiden tedarik zincirlerindeki tüm halkalara, perakendecilerden tüketicilere kadar her kesimin elinden gelen azami desteği vermesi enflasyonla mücadeleye katkı yapacaktır. Biz de İSO olarak bu çerçevede sanayicilerimizi imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz."