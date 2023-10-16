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TFF'nin yeni genel sekreteri Taner Senseven oldu

TFF'nin yeni genel sekreteri Taner Senseven oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 'TFF Genel Sekreteri' görevine Taner Senseven getirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) genel sekreterlik görevine Taner Senseven getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla TFF'nin yeni genel sekreterinin Taner Senseven olduğu belirtildi.

Son olarak beIN Media Group Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Senseven'e başarı dileğinde bulunuldu.

Eski TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ise TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak görevine devam edeceği kaydedildi.

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