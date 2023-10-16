Yargıda rüşvet iddiaları için Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı

Para karşılığı yargı kurumlarında bazı müdahaleler ve tahliyelerin yapıldığı iddiası üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm boyutlarıyla iddiaların soruşturulmaya başlandığını ve somut deliller ışığında hiçbir eylemin cezasız kalmayacağını belirtti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK’ye para karşılığı sulh ceza hâkimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiği, usulsüz tahliyeler yapıldığı duyumları aldığına dair bir yazı yazmıştı.

Konuya dair iddiaların yer aldığı bir haber yayınlanmış, söz konusu rüşvet tarifesi olduğu iddia edilen bir liste yayınlanmıştı.

Listeye göre; tahliye için 500 bin lira,

Erişim engeli için 100-200 bin lira, adli kontrol kararının kalkması için 100-150 bin lira, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması 500 bin lira isteniyordu.

Bu işlemlerin halledilmesi için mahkemelerde, hakimliklerde görevli avukatlar üzerinden rüşvet işlerinin yürütüldüğü iddia edildi.

İddialar üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devreye girdi.

Bakan Tunç: "Soruşturma başlatıldı"

Bakan Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hâkimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.

"Delillerle suç teşkil eden hiçbir eylem cezasız kalmayacak"

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir.

Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"Yargıyı töhmet altında bırakanlara müsaade edilmeyecektir"

Bununla birlikte; söz konusu ihbar dilekçesi ile gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili olarak genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınmak gerekir.

İster yargı içinden ister dışından; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir.