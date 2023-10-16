Türkiye, İsrail-Filistin geriliminin çözümü için diplomasi trafiğini sürdürüyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu. Alınan bilgiye göre görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve sivillerin serbest bırakılması ele alındı.

Sivillerin serbest bırakılması görüşüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

İsrail Filistin gerilimi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği

Bakan Fidan, 7 Ekim'de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Fidan, 8 Ekim'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve tekrar ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, 9 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 10 Ekim'de İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 11 Ekim'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 13 Ekim'de yine BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, mevkidaşlarıyla İsrail-Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Bakan Fidan, telefon görüşmelerinin yanı sıra 14 Ekim'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yüz yüze görüştü.