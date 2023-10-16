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Gazze'de morglarda yer kalmadı, cenazeler dondurma kamyonlarına konuluyor

Gazze'de morglarda yer kalmadı, cenazeler dondurma kamyonlarına konuluyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Hastane morglarında yer kalmadı. Cenazeler, dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor.

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İsrail'in Filistin'e yönelik orantısız saldırıları aralıksız sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Gazze Şeridi'nde hastane morgları doldu. Cenazeler, dondurma kamyonlarında muhafaza edilmeye başlandı.

Üstünde gülümseyen bir çocuğun fotoğrafının yer aldığı dondurma kamyonunda artık çocuk, genç, yetişkin çok sayıda Filistinlinin naaşı bulunuyor.

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