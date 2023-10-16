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Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın, Cidde'de düzenlenecek İİT Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılacağı bildirildi.

Toplantıda, "İsrail'in ayrım gözetmeksizin Gazze’deki Filistin halkının tamamını hedef alan eylemleri" karşısında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu bağlamda İİT üye ülkelerince ortak bir tutum belirlenmesi üzerinde durulacağı kaydedildi.

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