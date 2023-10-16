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Freni boşalan servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

Freni boşalan servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü, freninin boşalması sonucu binanın duvarına çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.

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A.K. idaresindeki servis minibüsü, Çamkule Mahallesi'nde bir kargo firmasının işçilerini aldıktan sonra yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldı.

Sürücü A.K. kornoya basarak yolun açılmasını sağlayıp aracı ara sokağa sürdü. Minibüs, sokaktaki bir binanın duvarına çarparak durdu.

Kazada sürücü A.K. ile araçta bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsün sokaktan hızla geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolda bulunan vatandaşların, aracı görüp kenara çekilmeleri görüntülere yansıdı.

"Okul çıkışı olmaması büyük bir şans"

Kazayı gören vatandaşlardan Hikmet Günbey, yeğeniyle sokakta durduğu anda sürücünün kornaya basarak geldiğini belirterek, "Araç direk karşıya çarptı. Ben yeğenimi içeriye aldıktan sonra olay yerine gittim" dedi.

Nihat Oruç da iş yerinin önünde dururken korna sesini duyduğunu ifade ederek, "Yukarıdan araç geliyordu. Şoför kornaya basarak geliyordu. Sağa dönemedi. Karşı sokağa kendini attı. Direksiyonu kırınca köşedeki binaya vurup durdu" diye konuştu.

Oruç, okul çıkışı olmamasının büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

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