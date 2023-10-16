İsrail'den Zelenskiy'e büyük şok!

Filistin-İsrail çatışması sonrası İsrail'e dayanışma ziyaretinde bulunmak isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy büyük şok yaşadı.Abone ol
İsrail basınında çıkan haberlere göre, Avrupa ülkelerine giden Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte İsrail'e bir dayanışma ziyareti yapmayı planladı.
Volodimir Zelenskiy'nin isteği Tel Aviv tarafından reddedildi.
İsrail'e desğini açıklayan Zelenskiy, Tel Aviv'in "teröristlerin saldırılarına karşı kendini savunma hakkının tartışılmaz olduğunu" söylemişti.
İsrail Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.