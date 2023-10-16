ABD'de öldürülen Müslüman çocuk için federal nefret suçu soruşturması başlatıldı

ABD’nin Chicago kentinde, 6 yaşındaki Filistin kökenli Müslüman bir çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesi ve annesinin ağır yaralanması olayı ile “bu eylemin gerçekleşmesine izin veren koşulların yaratılmasına” toplumdan tepkiler devam ediyor.

Abone ol

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Chicago Ofisi Direktörü Ahmed Rehab, “Sadece bu harika, melek çocuğu kaybettiğimiz için değil aynı zamanda bu eylemin gerçekleşmesine izin veren koşulların yaratılmasından ötürü toplumda çok büyük acı ve öfke var” dedi.

Rehab, son bir haftada İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilim nedeniyle ülkede “İslamofobinin ve Filistin karşıtlığının alevlerinin körüklendiğini hissettiklerini” belirterek, “Öyle ki zayıf fikirli bir kişi, kendi komşularına saldırıp 6 yaşındaki çocuğu 26 kez bıçak saplayarak korkunç şekilde öldürebilecek kadar radikalleşebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

6 yaşındaki çocuğun annesinin hala hastanede yoğun bakımda olduğuna dikkati çeken Rehab, “Dualarımız şu an o anneyle. Oğlunun bu şekilde öldürüldüğü suça tanık olan tek kişi o. Kendi ciddi yaralanmalarına ek olarak zihinsel travma da yaşıyor olmalı” ifadesini kullandı.

Rehab, nefret saldırısı sonucu öldürülen 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume’nin cenazesinin bugün öğle namazına müteakip kaldırılacağı bilgisini paylaştı.

"İnsanlara karşı nefretin ve düşmanlığın alevleri körüklendi"

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ABD’deki Müslüman karşıtı söylemlere ve zorbalık ortamına karşı önlem almaları için okullara mektuplar gönderdiklerini anlatan Rehab, Müslüman toplumu üyelerinin ve ibadet yerlerinin güvenliği için yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Rehab, ABD liderliğinin İsrail-Filistin konusunda tek taraflı açıklamalarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Belki Türkiye’de veya başka ülkelerde bu daha dengelidir ancak ABD’de tek taraflı, orantısız haberlerle, Filistinlileri insan olarak görmeyen, silme açık iddialarla tek taraflı açıklamaların, bu Müslüman ve Filistin karşıtı duygu atmosferinin yaratılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Maalesef burada, tek taraflı ve çok dengesiz bir şekilde neredeyse insanlara karşı nefretin ve düşmanlığın alevleri körüklendi. (Filistinlilerin) ölümleri ve acıları için hiçbir empati yok. Bu konuda başarısızlığını sergileyen ülkedeki liderlere, görevlerinde ahlaki pusulaya geri dönmeleri ve insan hayatına önem veren standarda sahip olmaları çağrısında bulunuyorum.”

ABD Başkanı Joe Biden’ın, öldürülen 6 yaşındaki çocuk için dün yayımladığı mesaja da işaret eden Rehab, şöyle devam etti:

"Bunu takdir ediyoruz ancak diğer insanları ötekileştiren, Wadea gibi binlerce insanın ölümüne neden olan hava bombardımanına izin veren onun diğer açıklamalarını da hatırlatmak isteriz. Chicago’daki bu olayı kınamak çok kolay, bunu zaten kimsenin savunabileceğini zannetmem. Biden’dan ihtiyacımız olan şey, Gazze ve Filistinlilerin yaşamları söz konusu olduğunda kolay olandan ziyade doğru olanı söylemek ve Chicago’da yaşanan olaya izin veren koşulların yaratılmasını engelleyecek gerçek bir liderlikti."

Federal nefret suçu soruşturması başlatıldı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanı Merrick B. Garland, "Askeri tip bir bıçakla 26 kez bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume'un menfur bir şekilde öldürülmesi beni çok üzdü. Tüm Adalet Bakanlığı adına, onun kaybının acısını çeken ailesine ve camiasına en derin başsağlığı dileklerimi iletirim" ifadelerini paylaştı.

Garland, Adalet Bakanlığının Al-Fayoume'un ölümüne ve annesi Hanaan Shahin'in ağır yaralanmasına yol açan olaya ilişkin federal nefret suçları soruşturması başlattıklarını bildirdi.

Bu olayın ülkedeki Müslüman, Arap ve Filistinli toplumların nefret kaynaklı şiddete ilişkin korkularını daha da arttıracağına dikkati çeken Garland, "Yasa dışı nefret eylemleri gerçekleştirenleri adalet önüne çıkarmak için elimizdeki her türlü yasal yetkiyi kullanacağız. ABD'de hiç kimse ibadet etme şekli veya kendisinin veya ailesinin geldiği yer nedeniyle şiddet korkusuyla yaşamak zorunda kalmamalı." değerlendirmesine yer verdi.

BM'den kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "şiddeti körükleyecek nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu" belirttiğini anımsatan Dujarric, Guterres'in aynı zamanda tüm siyasi liderlere İslam karşıtı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Dujarric, sosyal medya şirketlerinin de önemli bir sorumluluğu bulunduğunu kaydederek, söz konusu şirketlerin nefret söylemi ve şiddet mesajlarıyla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Şüphelinin yakalanmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Dujarric, "Bu suçu yeterli düzeyde kınamak için gerekli sözleri bulmak bile zor" ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago’nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume’ye evinin kapısını çalarak bıçakla saldırmıştı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba’nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Chicago’da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor" ifadesini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.