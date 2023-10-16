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Ursula von der Leyen: Gazze'ye insani hava koridoru açıyoruz

Ursula von der Leyen: Gazze'ye insani hava koridoru açıyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Mısır üzerinden Gazze'ye insani hava koridoru açacağını ve ilk uçuşların bu hafta yapılmasının beklendiğini açıkladı.

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetini artırıyor. Yaşananlar tüm dünyada yakından takip ediliyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Berlin Süreci Zirvesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardım için hava koridoru açacağını duyurdu.

"Gazze'deki Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacı var"

Ursula von der Leyen, "Gazze'deki Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacı var. Hamas'ın barbarlığının bedelini onlar ödeyemez. Bu nedenle de Mısır üzerinden Gazze'ye bir AB insani yardım koridoru oluşturuyoruz. İlk iki uçuş bu hafta yapılacak" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, AB'nin Gazze'deki sivillere destek olmak için insani yardım miktarını üç kat artırarak 75 milyon euro seviyesinin üzerine çıkarma kararı aldığını söyledi.

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