Ronaldo rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz deplasmanda Bosna Hersek'i 5-0 mağlup etti.

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu’nda Portekiz, 8. maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaştı. Grupta ilk 7 maçını kazanarak Almanya biletini almaya hak kazanan Portekiz’de Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek karşısında da maça damga vurdu.

9 puanla grupta 4. sırada yer alan Bosna Hersek’te Edin Dzeko kaptan olarak maça 11’de başladı.

Hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı müsabakada Ronaldo, 5. dakikada penaltıdan ülkesini 1-0 öne geçirdi. 38 yaşındaki yıldız, 20. dakikada Joao Felix’in pasında kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, Portekiz üst üste goller bularak ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.

Portekiz’de farkı arttıran goller Bruno Fernandes, Joao Cancelo ve Joao Felix’in ayağından geldi. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Ronaldo, 66. dakikada yerini Diogo Jota’ya bıraktı.

Maçı 5-0 kazanan Portekiz grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazanırken, puanını 24’e yükseltti. Rakip filelere 32 gol sığdıran Portekiz, 7 maçta ise kalesini gole kapadı.

Ronaldo bu sene 40 gol attı

2023 yılında en fazla gol atanlar listesinde ikinci sırada yer alan 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Bosna Hersek maçında attığı golle zirveyi aldı. Dünyaca ünlü oyuncu gol sayısını 40 yaparak 2023 yılının en fazla gol atan ismi oldu. 2023 yılında en fazla gol atan oyuncular listesinde Erling Haaland, 39 golle ikinci sıraya gerilerken Mbappe, 35 golle üçüncü sırada Kane ise 33 golle dördüncü sırada yer aldı.

Euro 2024 elemeleri gol kralı

Ronaldo, Euro 2024 elemelerinde en fazla gol atan oyuncu olarakta zirvede yer alıyor. Portekizli dünya yıldızı 9 golle zirvede.

Uluslararasında tek isim

Portekiz Milli Takımı ile 127. golüne imza atan Ronaldo uluslararası alanda 125 gol barajını aşan ilk ve tek isim oldu.