Meral Akşener, Mansur Yavaş'a rakip buldu! Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu ve Sinan Aygün'le gizli buluşma...

ANKARA'daki ilginç gizli buluşma ifşa oldu. Millet İttifakı masasından bir daha dönmemek üzere kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile yemekte buluştu. Akşener, Sinan Aygün'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı teklif etti.

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Yerel seçimler öncesi ittifak yapmayacaklarını ilan eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara ve İstanbul'da da seçime kendi adaylarıyla katılacaklarını duyurmuştu. Akşener, Ankara'da çok ilginç bir buluşmaya iza attı. T24'ün haberine göre, Meral Akşener; Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile Mansur Yavaş'ın yıkım kararı aldırdığı Togo Kuleleri'nde bir araya geldi.

Mansur Yavaş o kuleleri yıkmak istiyor

Ankara’da ittifak tartışmaları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katıldığı dikkat çekici bir buluşmanın organize edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım kararı çıkardığı; eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Togo Kuleleri’nde bir buluşma organize edildi.

Görüşmeye kimler katıldı?

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun Togo Kuleleri'nde bulunduğu sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aygün’ü ziyaret etmek istedi. Akşener, Togo Kuleleri’nde bu iki isimle bir araya gelirken, ziyarete eski MHP’li olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural da katıldı.

Akşener, Sinan Aygün'e adaylık teklif etti

Bu buluşma Ankara kulislerinde heyecan yaratırken, görüşmede İYİ Parti’nin yerel seçimlerde çıkaracağı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının da gündeme geldiği öğrenildi. İddiaya göre, Akşener’in Aygün’e Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklifinde bulunduğu ancak Aygün’ün bu teklifi kabul etmediği belirtildi.