BIST 8.018
DOLAR 27,90
EURO 29,47
ALTIN 1.722,44
HABER /  GÜNCEL

Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

ÇORUM’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan reklam panosunun direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Korkunç kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Etyemez (37) idaresindeki 19 ADY 743 plakalı otomobil caddede seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Nermin Çağıl (39) ile Menşure Yıldız'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sürücünün cesedi araç içerisinden çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Erkan Etyemez'in 2 çocuk babası olduğu, Alaca'da ikamet ettiği ve fırın işletmecisi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Motorine çok büyük zam geldi, litresi 40 lirayı aştı! 17 Ekim 2023 Salı akaryakıt fiyatları
Motorine çok büyük zam geldi, litresi 40 lirayı aştı! 17 Ekim 2023 Salı akaryakıt fiyatları
Ronaldo rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor
Ronaldo rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor
Belçika'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü: Maç yarıda kaldı
Belçika'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü: Maç yarıda kaldı
Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi
Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi
ABD'de öldürülen Müslüman çocuk için federal nefret suçu soruşturması başlatıldı
ABD'de öldürülen Müslüman çocuk için federal nefret suçu soruşturması başlatıldı
Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası yabancı esir var
Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası yabancı esir var
Ursula von der Leyen: Gazze'ye insani hava koridoru açıyoruz
Ursula von der Leyen: Gazze'ye insani hava koridoru açıyoruz
Trabzonspor'da Nicolas Pepe, saha çalışmalarına başladı
Trabzonspor'da Nicolas Pepe, saha çalışmalarına başladı
İsrail'den Zelenskiy'e büyük şok!
İsrail'den Zelenskiy'e büyük şok!
Yargıda rüşvet iddiaları için Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı
Yargıda rüşvet iddiaları için Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü