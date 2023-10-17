TRT Haber muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı

Avukat Hüseyin Ersöz, hakkında yakalama kararı çıkarılarak İstanbul'daki evinde arama yapılan TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş’un Ankara’da gittiği emniyet merkezinde gözaltına alındığını duyurdu.

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Ersöz, gazeteci Akkuş’un dün Twitter hesabına girilmeye çalışıldığına dikkati çekti. Avukat Ersöz, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki yakalama kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Elif Akkuş, emniyete giderek teslim oldu.

İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında yakalama kararı alınmasının hukuki hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün Elif Akkuş’un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim.

TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, en tehlikeli savaş bölgelerinde görev alan bir gazeteci. Libya ve Suriye’deki çatışmalar yanında Mavi Marmara Gemisi baskınına bizzat şahit olmuş bir isim. Türkiye’de hiçbir başarı ödülsüz kalmadığından, ‘ifadeye çağırsalar gidecek’ bir isim şuan gözaltında… Geçirdiği ameliyat sonrası, beynine pıhtı atma riski bulunmasına rağmen.”