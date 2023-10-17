AK Parti adaylar için kararını verdi! Sözünü tutan listede yer bulacak

AK Parti, yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı. MHP ile yürütülen çalışmada doğru aday için hassas çalışma yürütülürken, mevcut belediye başkanlarında, vaat ettiği icraatı yerine getiren isimlere öncelik verilecek.

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AK Parti geçtiğimiz hafta 4'üncü olağanüstü kongresini tamamladı ve tüm çalışmalarını yerel seçimlere çevirdi. MHP ile birlikte 81 il ve ilçede tüm belediyeler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu kapsamda MHP lideri Bahçeli'nin deyimiyle "koçbaşları" belirlenecek.

Mevcut başkanlar mercek altında

Her iki partinin heyeti bir araya gelmeden önce çalışmalarını tamamladı. Kazanacak ve doğru adayların seçilmesi için hassas bir çalışma yürütüldü. Mevcut yönetimlerin çalışmaları değerlendirildi. Belediye başkanlarının performansları incelendi. Verilen sözlerin yüzde kaçının hayata geçirildiği analiz edildi.

Sözünü tutan yeniden aday yapılacak

Belediye başkan adayı kriterleri belirlendi. Mevcut belediye başkanlarında, vaat ettikleri icraatı yerine getiren isimlere öncelik verileceği öğrenildi. Aday listeleri ise belirlenen kriterlere göre belirlenecek.