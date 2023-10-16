Kafası kopmuş çocukları anlatırken kelimeler boğazında düğümlendi! Gazze'den yürek yakan fotoğraflar...
İsrail-Hamas çatışmasında 10. gün. Tüm dünya sivillerin ölümüne karşı çıkan söylemlerde bulunsa da Gazze'de çok sayıda çocuk da hayatını kaybediyor. Gazze'deki bir hastanenin önünden yayın yapan muhabir, "Ben bile 5 yaşın altında en az 10 çocuk gördüm; kafaları kesilmişti, vücutları ise..." derken kelimeler boğazına tıkandı. O anlar ve Gazze'den gelen 'çocuk' fotoğrafları yürekleri paramparça etti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı en son, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Savaşta çok sayıda çocuk da hayatını kaybediyor. Gazze'de ambulansların biri gidip öteki geliyor, muhabir o anları ağlamaklı sesiyle "Gelenlerin çoğu çocuklar ve kadınlar" diye anlatırken yaşanan trajediyi ortaya koyuyordu.
İsrail'in Gazze halkından tahliye etmelerini istediği bölgedeki bir hastanenin önündeki dram canlı yayında tüm dünyanın gözünün önüne serildi.