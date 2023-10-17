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Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısıydı... İsrail orayı da vurdu

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısıydı... İsrail orayı da vurdu

İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olan ve Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı ikinci kez hedef aldı. Gazze'de İsrail bombardımanı sebebiyle insani dram yaşayan bölge halkının Mısır'a tahliye edilmesi planlanıyordu. İsrail, Refah Sınır Kapısı çevresini 10 Ekim tarihinde de vurmuştu.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "tam abluka" kararı sonrası bölgeye ne elektrik ne de su hizmeti sağlanıyordu. İsrail'in düzenlediği hava operasyonlarında yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de, dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı da bombaların hedefi oldu.

Mısır Merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalı, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı bombaladığı ana dair görüntüler yayımladı.

Bombalamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, görüntülerde Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a girmek için bekleyen onlarca Filistinlinin yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı.

Haberde, ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, saldırıya ilişkin resmi makamlar da henüz açıklama yapmadı.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de de vurmuştu.

1 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısı 1 milyona ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü

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