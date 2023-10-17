Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk favorisi kim ve Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor musun? sorularına yanıt

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kendisi ile yapılan bir söyleşi de açıklamalarda bulunurken, herkesin çok merak ettiği 'Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna "İleride, Allah bilir. Hayır, şöyle demem, hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyorum diyemez." yanıtını verdi.

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Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisinden Fenerbahçe Başkanlığı düşüncesine, Premier Lig hedeflerinden yaz transfer dönemindeki hamlesine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

Fenerbahçe başkanı olmak istiyor mu?

"Onu sordular. Şu anda bizim başkanımız son derece başarılı. İleride, Allah bilir. Hayır, şöyle demem, hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyorum diyemez. Böyle bir teveccüh olursa, bu tabii ki gururlandırır. Bunu iltifat olarak aldığımı söyledim. Ali Koç, yakın bir dostum. Başkanlığa geldiğinden beri destekliyorum. Başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da destekledim. O kadar çabanın sonunda onun şampiyon olduğunu görmek istiyorum. Onunla o mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu hikayenin mutlu son olmasını istiyorum."

Şampiyonluk favorisi kim?

"Çok erken ama Fenerbahçe ve Galatasaray favori gibi duruyor. Burak Yılmaz, değerli bir isim. Yakın dostum, onun da başarılı olmasını istiyorum ama ritim kaçınca... Ritim diye bir şey var. Fenerbahçe ve Galatasaray ritmi yakaladı, hızlı hızlı gitmeye başladılar. İkisi birden kaybedecek ki yetişeceksin. O çok kolay olmuyor. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında giden bir lig görüyorum. Büyük bir rekabet olacak. Ama o, bu şampiyon olur diyemem. Onu diyen de bir şey bilmiyordur."

"Premier Ligi'i istiyoruz"

Hull City olarak Play-Off görme ihtimalimiz var. Amacımız takımı Premier Lig'e çıkarmak. Şu anda 2-3 puan farkla gidiyoruz. Play-Off'la aramızda 1 puan var. 2 galibiyet alsak, oraların içinde gezeceğiz. Yeni takım kurduk ama iyi takım kurduk. Ülkemizden destekleyen çok oldu. Ben de ciddi fedakarlık yaptım. Ortaya güzel bir kadro çıktı. Ekip de canavar gibi zaten. "