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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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