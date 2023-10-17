8 yaşındaki kızla 9 yaşındaki erkek çocuğu nişanladılar! Çocukların dedesi: Beşik kertmesi yapmıştık

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki erkek çocuğu için “nişan töreni” düzenlendi. Çocuklara nişan yüzüğü takılıp eğlence yapıldı. Skandal anların videosunun sosyal medyaya düşmesinin ardından soruşturma başlatılırken, kuzen olan iki çocuğun dedesi Faysal Yılmaz, "İkisi de torunum. Beşik kertmesi yapmıştık." savunması yaptı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.

Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi, çocuklara alkış tutuldu. Skandal nişanın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Çocukların anne ve babaları gözaltında "Küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı. ​​​​​​​Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çocukların dedesi böyle savundu!

Odatv’ye konuşan dede Faysal Altun, iki çocuğun amca çocuğu olduğunu ve daha önceden beşik kertmesi yapıldığını söyledi. Çocukların aynı okulda okuduğunu söyleyen Altun, “Çocuklar aynı okulda okuyor. Okuldan alınıp karakola götürüldüler. Düğünden geliyorduk ‘Biz de sizi ileride evlendireceğiz.’ dedik. Kendi aramızda sembolik bir tören yaptık. Çocukları 18 yaşında evlendireceğiz.” dedi.

Çocuklar koruma altına alındı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirildi.

Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı ifade edilen açıklamada, "Çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir." denildi.