Dolar 28 lira sınırına dayandı! Gram altın yükseliyor! İşte piyasalarda son durum

Piyasalar yeni güne yükselişle başladı. Dolar 27.90 lira sınırını geçerken, ons altındaki düşüşe rağmen gram altın yükselişini sürdürüyor. İşte 17 Ekim 2023 Salı günü piyasalarda son durum...

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İsrail-Filistin savaşı sürerken Dolar yükselişini sürdürüyor. Ons altın fiyatları düşerken gram altın dolardan aldığı güçle yükselmeye devam ediyor. İşte piyasalarda son durum...

Dolar 28 lirayı zorlamaya başladı

Serbest piyasada 27,9000 liradan alınan Dolar, 27,9020 liradan satılıyor. 29,4170 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,4190 lira olarak belirlendi. Dün Dolar'ın satış fiyatı 27,8800 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,4040 TL olmuştu.

Altın fiyatlarında dolar yükselişi

Altının ons fiyatı düşerken, dolardaki yükseliş nedeniyle gram altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Serbest piyasada gram altın bin 719 liradan satılırken, çeyrek altın 2 bin 812 liradan, cumhuriyet altını ise 11 bin 214 liradan alıcı buluyor.