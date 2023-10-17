Brüksel'de silahlı saldırı: 2 İsveçliyi öldüren saldırgan öldürüldü! Kimliği belli oldu

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'de dün motosikletiyle geldiği caddede etrafa rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldüren saldırganın bu sabah öldürüldüğü açıklandı.

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Brüksel’de saldırı şokunun etkileri hissedilmeye devam ediyor. Dün Brüksel'de yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açmıştı.

Saldırıda iki kişi yaşamını yitirirken bu kişilerin milli maç için şehirde bulunan iki İsveç taraftarı olduğu duyurulmuştu. Olayın ardından Brüksel alarma geçerken saldırgan için insan avı başlatılmıştı.

Belçika medyası saldırganın 45 yaşındaki Abdesalem Lassoued olduğunu ve IŞİD’le bağlantısı bulunduğunu duyurdu. Bugün uluslararası haber ajansları, iki İsveçliyi öldüren ve üçüncü bir kişiyi de yaralayan Lassoued’in Schaerbeek mahallesindeki bir cafede vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Belçikalı yetkililer resmi bir açıklama yapmazken öldürülen kişinin saldırıyı gerçekleştiren kişi olup olmadığına dair incelemelerin de devam edildiğini açıkladı.

45 yaşındaki Lassoued’in Schaarbeek’te yaşadığı ve aslen Tunuslu olduğu belirtildi. 2019’da iltica talebinde bulunan Lassoued’in bu talebinin reddedildiği belirtilirken, Belçikalı istihbarat yetkilileri tarafından hazırlanan raporda, “Kendisi IŞİD uğruna ölmek isteyebilir” denildi.

Euro 2024 Elemeleri maçı düzenleniyordu

Euro 2024 Elemeleri kapsamında Belçika, kendi sahasında İsveç ile karşı karşıya gelmişti.

Şehirde bu yüzden çok sayıda İsveçli turist olduğu belirtilirken Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırı nedeniyle maç ertelendi.

Başbakan: Terörle mücadelemiz ortak

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, olayları Federal Kriz Merkezinden takip ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

İsveçli mevkidaşına başsağlığı dilediğini bildiren de Croo, “Terörle mücadelemiz ortak” ifadesini kullandı.

İsveç'ten açıklama

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer “Bu gece Brüksel'den korkunç bir haber aldık. Hükümet ofisi ve ilgili yetkililer, olup bitenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi. Bakan, İsveç hükümetinin Belçika hükümetiyle doğrudan temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Macron 'İslamcı terör saldırısı' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Brüksel bir kez daha İslamcı terör saldırısına maruz kaldı” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Teröre karşı birlikteyiz” mesajını paylaştı