BIST 8.024
DOLAR 27,90
EURO 29,46
ALTIN 1.722,75
HABER /  GÜNCEL

Bakan Göktaş'tan 65 yaş üstü ve engelliler için toplu taşıma açıklaması

Bakan Göktaş'tan 65 yaş üstü ve engelliler için toplu taşıma açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüsleri de destekten yararlanacak” dedi.

Abone ol

Bakan Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015 yılından beri sürdüğünü belirterek, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak 2023 yılında yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, “Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasındaki görüşmeler sürüyor

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

“Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol kat ettik. Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Netenyahu'yu eleştiren karikatüre tahammül edemediler
Netenyahu'yu eleştiren karikatüre tahammül edemediler
HAMAS rehine kadının görüntülerini yayınladı! Beni tedavi ettiler, ilaç verdiler! Her şey yolunda
HAMAS rehine kadının görüntülerini yayınladı! Beni tedavi ettiler, ilaç verdiler! Her şey yolunda
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk favorisi kim ve Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor musun? sorularına yanıt
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk favorisi kim ve Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor musun? sorularına yanıt
Joe Biden çarşamba günü İsrail'e gidecek
Joe Biden çarşamba günü İsrail'e gidecek
8 yaşındaki kızla 9 yaşındaki erkek çocuğu nişanladılar! Çocukların dedesi: Beşik kertmesi yapmıştık
8 yaşındaki kızla 9 yaşındaki erkek çocuğu nişanladılar! Çocukların dedesi: Beşik kertmesi yapmıştık
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
AK Parti'nin İstanbul adayı anketi! 'İmaj'da Fahrettin Koca, adaylıkta Murat Kurum önde
AK Parti'nin İstanbul adayı anketi! 'İmaj'da Fahrettin Koca, adaylıkta Murat Kurum önde
Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısıydı... İsrail orayı da vurdu
Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısıydı... İsrail orayı da vurdu
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde operasyon, 150 kişi yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde operasyon, 150 kişi yakalandı
TRT Haber muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
TRT Haber muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
AK Parti adaylar için kararını verdi! Sözünü tutan listede yer bulacak
AK Parti adaylar için kararını verdi! Sözünü tutan listede yer bulacak