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İsrail'den yeni açıklama “Ateşkes yok, bir sonraki aşamaya hazırlanıyoruz"

İsrail'den yeni açıklama “Ateşkes yok, bir sonraki aşamaya hazırlanıyoruz"

İsrail ve Hamas arasında devam eden savaşın 11.gününde bombardımanlar devam ediyor. Saldırılar devam ederken İsrail Savunma Bakanı Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada bir ateşkes olmadığını ve savaşa devam ettiklerini belirten Hagari “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir ateşkes yok, savaşmaya devam ediyoruz. Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz" dedi.

İsrail ve Hamas çatışmaları sürerken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu. Biden'ın İsrail'e desteğini bir kez daha yineleceğini vurgulayan Blinken, ABD ve İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardımları ulaştıracak bir plan üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

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