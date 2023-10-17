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Şafak Sezer'in son hali olay! Görenler tanıyamadı: Erkeklere estetik yasaklansın

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Şafak Sezer'in son hali olay! Görenler tanıyamadı: Erkeklere estetik yasaklansın

Oyuncu Şafak Sezer'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de estetik yaptırdığı iddialarıyla çok konuşulan ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Şafak Sezer'in son hali olay! Görenler tanıyamadı: Erkeklere estetik yasaklansın

Türk Malı, Alemin Kıralı, Kutsal Damacana, Kolpaçino, Hababam Sınıfı gibi yapımlarla hafızalara kazınan Şafak Sezer sosyal medya gündeminde yer alıyor. 53 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı.

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Şafak Sezer'in son hali olay! Görenler tanıyamadı: Erkeklere estetik yasaklansın

Vizyona girecek "Kolpaçino 4" filminin ekibi, çekimlerin bitmesinin ardından bir mekanda bir araya geldi.

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Şafak Sezer'in son hali olay! Görenler tanıyamadı: Erkeklere estetik yasaklansın

Doğum günü de kutlanılan Şafak Sezer ile hayranları fotoğraf çektirdi.

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Şafak Sezer'in son hali olay! Görenler tanıyamadı: Erkeklere estetik yasaklansın

Sezer'in hayranıyla çektirdiği karede yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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