Şafak Sezer'in son hali olay! Görenler tanıyamadı: Erkeklere estetik yasaklansın
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Oyuncu Şafak Sezer'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de estetik yaptırdığı iddialarıyla çok konuşulan ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.
Türk Malı, Alemin Kıralı, Kutsal Damacana, Kolpaçino, Hababam Sınıfı gibi yapımlarla hafızalara kazınan Şafak Sezer sosyal medya gündeminde yer alıyor. 53 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı.
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Vizyona girecek "Kolpaçino 4" filminin ekibi, çekimlerin bitmesinin ardından bir mekanda bir araya geldi.
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Doğum günü de kutlanılan Şafak Sezer ile hayranları fotoğraf çektirdi.
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Sezer'in hayranıyla çektirdiği karede yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
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