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Metin Akpınar'ın intikamı! Dava açmayan kızını nüfusuna aldı! Dava açan kızını almadı

Metin Akpınar'ın intikamı! Dava açmayan kızını nüfusuna aldı! Dava açan kızını almadı

Yıllar sonra gayrimeşru ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar, kendisine babalık davası açıp medyaya açıklamalar yapan kızı Duygu Nebioğlu'nu nüfusuna almazken, 2 çocuk sahibi olan ve kendisine dava açmayan diğer kızı Sevgi Nebioğlu'nu nüfusuna geçirdi ve dede oldu.

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Yeşilçam ve Türk tiyatrosunun usta ismi Metin Akpınar, Antalya'da yaşayan bir kadından evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberiyle gündemden düşmüyor. 14 yıl boyunca kendisini oyaladığını söyleyen babası Metin Akpınar'a dava açan Duygu Nebioğlu, dün canlı yayında Akpınar'a ağır suçlamalarda bulunmuştu.

Dava açmayanı nüfusuna aldı

Metin Akpınar'ın kendisine babalık davası açıp, medyaya açıklamalar yapan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nu kendine göre cezalandırıp intikamını aldı. Metin Akpınar'ın, ikiz kızlarından babalık davası açmayan ve öğretmenlik yapan Sevgi Nebioğlu'nu nüfusuna aldığı ortaya çıktı.

Usta oyuncu iki torun sahibi oldu

Metin Akpınar'ın nüfusuna geçirdiği ikiz kızlarından Sevgi Nebioğlu'nun evli ve 2 çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Medyaya çıkmayan, babalık davası da açmayan Sevgi Nebioğlu, böylece Göksel Akpınar ile evliliğinden çocuğu olmayan usta sanatçı Metin Akpınar'ı dede yaptı. 

Torunlarının annesini mirasına ortak etti

Metin Akpınar, Sevgi Nebioğlu'nu nüfusuna alarak torunlarının annesini mirasına ortak etmiş oldu. Duygu Nebioğlu'nun da babalık davasını kazandığı ve kesinleşmesini beklediği ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, ağır suçlamalar yönettiği Metin Akpınar'ın soyadını da almayacağını açıklamıştı. 

Metin Akpınar 'oğlu var' iddialarına kızdı

Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddiasına usta sanatçıdan yanıt gecikmedi. Akpınar'ın yakın çevresine, oğul iddialarından son derece rahatsız olduğunu böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

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