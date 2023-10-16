Metin Akpınar'ın gayrimuşru kızı canlı yayında anlattı! 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'
Usta oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun açtığı babalık davası sonuçlandı. Duygu Nebioğlu, Kanal D canlı yayınında Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın konuğu oldu ve yaşadıklarını anlattı. "Metin Akpınar, en başından beri her şeyi biliyordu, hep inkar etti" diyen Duygu Nebioğlu, 3 kez DNA testi yaptırdığını da söyledi.
Yeşilçam’ın ve Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerin hikayesi konuşulmaya devam ediyor. Babalık davasını kazanan kızlarından Duygu Nebioğlu, babasıyla yaşadıklarını Kanal D canlı yayınında anlattı. Duygu Nebioğlu, yalancılıkla suçladığı Metin Akpınar'ın soyadını almayacağını söyledi.
Usta oyuncu Metin Akpınar, yıllarca sakladığı gerçek Duygu Nebioğlu'nun açtığı 'babalık davasıyla' gün yüzüne çıktı. İddialar karşısında bir süre sessiz kalan Akpınar, daha sonra yaptığı açıklamada kızlarını kabul etti.
6 aylıkken Antalya Valiliği tarafından devlet korumasına alınan ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen ikizler, 6 yaşındayken sınıf öğretmeni Emine, fizik öğretmeni Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi. Hikayesiyle çok konuşulan Duygu Nebioğlu merak edilenleri tek tek anlattı. İşte Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarından satır başları...
Annem hamileyken yiyecek ekmek bulamamış
- Ben 30 Mayıs 1988 yılında Antalya Devlet Hastanesi’nde Suphiye Ormancı tarafından dünyaya getirildim.
- Biyolojik annem çok zorluklar çekmiş bir insan. Konuştuğumuzda bana ‘Size hamileyken yiyecek bir şey bulamıyordum. Komşularım getirirdi’ dedi. 4 aylıkken hamile olduğunu öğrenmiş...