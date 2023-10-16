Metin Akpınar'ın gayrimuşru kızı canlı yayında anlattı! 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'

Annem hamileyken yiyecek ekmek bulamamış

- Ben 30 Mayıs 1988 yılında Antalya Devlet Hastanesi’nde Suphiye Ormancı tarafından dünyaya getirildim.

- Biyolojik annem çok zorluklar çekmiş bir insan. Konuştuğumuzda bana ‘Size hamileyken yiyecek bir şey bulamıyordum. Komşularım getirirdi’ dedi. 4 aylıkken hamile olduğunu öğrenmiş...