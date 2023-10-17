Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi gönderen ABD'ye Türkiye'den misilleme

ABD'nin Suriye'de Türk SİHA'sını düşürmesiyle başlayan gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert açıklamaları sürerken ABD'nin İsrail bahanesiyle iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesi tansiyonu yükselti. Türkiye 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitiminin yanı sıra, 23-27 Ekim 2023 tarihlerine KKTC ile birkitte ortak tatbikat yapma kararı aldı.

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ABD ile Türkiye arasında gerilim büyüyor. Terör örgütü YPG hedeflerine yönelik operasyonlarda ABD'nin Türk SİHA'sını düşürmesi var olan krizi tırmandırdı.

Bu gelişmeler sürerken ABD, ülkenin ulusal güvenlik ve dış politikasına yönelik tehditlere karşı 2019 yılında ilan ettiği "ulusal acil durum"u Türkiye nedeniyle uzattı.

"Aramızda güvenlik sorunu var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yönelik sert eleştiriler birbiri ardına geldi. SİHA'nın düşürülmesiyle ilgili Erdoğan, Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var." dedi.

İki gün sonra yaptığı başka bir konuşmada Amerika’nın Suriye’deki faaliyetlerini “Tiyatro” olarak nitelendiren Erdoğan, "Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp, kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Uçak gemisi gerimi

ABD'nin İsrail-Hamas çatışmasını gerekçe gösterip iki uçak gemisi göndermesi, Ankara'nın tepkisini çekti. Erdoğan, "Bay Amerika, yahu Amerika nere, Akdeniz İsrail Filistin nere? Ne işin var senin orada?" diyerek Beyaz Saray'ı eleştirdi.

Gerilimin son aşaması ise bugün ortaya çıktı. Hükümet, ABD'nin üm ülkelere gözdağı verircesine iki uçak gemisi göndermesine karşı yeni bir adım attı.

Fiili atış eğitimi ve tatbikat kararı

Türkiye, 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitiminin yanı sıra, 23-27 Ekim 2023 tarihlerine Türkiye ile Kıbrıs Türk Devletinin birlikte icra edeceği Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı” gerçekleştirme kararı aldı.

"Cesur bir tavır"

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ABD'yi tehdit ve sorumsuzlukla suçlayarak, "Buna misilleme ve cevap olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır" dedi.

"Hesabı da er ya da geç mutlaka sorulacaktır"

Bahçeli ayrıca Suriye'de Türk SİHA'sını düşüren ABD için "İnsansız hava aracımızı düşürmelerinin hesabı da er ya da geç mutlaka sorulacaktır." ifadelerine yer verdi.