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Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: Sol ayağı çok acayip

Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: Sol ayağı çok acayip

Real Madrid'in Alman futbolcusu Tone Kroos, takım arkadaşı Arda Güler için "Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" dedi.

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Real Madrid’in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Arda Güler hakkında konuştu.

Real Madrid'in Alman süper yıldızı Toni Kroos, beyaz formayla ilk maçına çıkmaya başlayan Arda Güler ile ilgili manşetlere taşınan bir tanım yaptı.

Kroos, Arda Güler hakkında 'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Toni Kroos'un takım içerisinde Arda Güler'e ağabeylik yaptığı ve her antrenmanda birlikte oldukları, ilişkilerinin çok samimi olduğu belirtildi.

İlk maçına çok yakın

18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı. Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi. Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.

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