BIST 7.965
DOLAR 27,92
EURO 29,54
ALTIN 1.726,70
HABER /  DÜNYA

Ürdün Kralı II. Abdullah 'Bu bir kırmızı çizgidir' diyerek İsrail'i uyardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ürdün Kralı II. Abdullah 'Bu bir kırmızı çizgidir' diyerek İsrail'i uyardı

Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Filistinlilerin Mısır'a veya Ürdün'e "itilmemesi" konusunda uyarıda bulunarak, "Ürdün'de mülteci olmayacak, Mısır'da da mülteci olmayacak. Bu bir kırmızı çizgidir" dedi.

Abone ol

Ürdün Kralı II. Abdullah, Almanya'nın başkenti Berlin'de görüştüğü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi.

Kral II. Abdullah, "Orta Doğu uçurumun eşiğinde" diyerek savaşın genişleme tehlikesinin "gerçek" olduğunu vurguladı.

Ayrıca Filistinlilerin Mısır'a veya Ürdün'e "itilmemesi" konusunda uyarıda bulunan Kral II. Abdullah, ne ülkesinin ne de Mısır'ın Filistinli mültecileri kabul etmeyeceğini ifade etti.

"Ürdün ve Mısır'da mülteci olmayacak"

Kral II. Abdullah, "Ürdün'de mülteci olmayacak, Mısır'da da mülteci olmayacak. Bu bir kırmızı çizgidir. Çünkü bunun bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar çıkarmaya yönelik planı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Scholz'den İran ve Hizbullah'a uyarı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise şu anda Orta Doğu'daki durumu birlikte anlamak için diyaloğun şart olduğunu söyledi. Scholz, "Bölgede büyük bir yangının önlenmesi ortak hedefimiz" dedi. Scholz, "Hizbullah ve İran'ı bu çatışmaya müdahale etmemeleri konusunda bir kez daha açıkça uyarıyorum. Müttefiklerimizle birlikte biz Alman hükümeti olarak bu çatışmanın daha fazla tırmanmamasını sağlamak, sivillerin acılarını hafifletmek ve Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: Sol ayağı çok acayip
Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: Sol ayağı çok acayip
Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Erdoğan tarihi bir barış çıkacağına inanıyor
Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Erdoğan tarihi bir barış çıkacağına inanıyor
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor? Ziya Selçuk döneminde getirilmişti
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor? Ziya Selçuk döneminde getirilmişti
Pitbullunu sahipsiz köpeklerin üzerine saldı! İşte verilen ceza
Pitbullunu sahipsiz köpeklerin üzerine saldı! İşte verilen ceza
Babasını öldürdü olay yerinde taziyeleri kabul etti mahkemedeki ilk sözleri
Babasını öldürdü olay yerinde taziyeleri kabul etti mahkemedeki ilk sözleri
Metin Akpınar'ın intikamı! Dava açmayan kızını nüfusuna aldı! Dava açan kızını almadı
Metin Akpınar'ın intikamı! Dava açmayan kızını nüfusuna aldı! Dava açan kızını almadı
Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi gönderen ABD'ye Türkiye'den misilleme
Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi gönderen ABD'ye Türkiye'den misilleme
Bakan Mehmet Özhaseki teslim tarihini duyurdu
Bakan Mehmet Özhaseki teslim tarihini duyurdu
Devlet arazilerini satma vaadiyle 65 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi
Devlet arazilerini satma vaadiyle 65 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi
Dünyaca ünlü otomobil markası 2500 işçisini işten çıkartıyor!
Dünyaca ünlü otomobil markası 2500 işçisini işten çıkartıyor!
AYM'ye bireysel başvuru sayısı yarım milyonu aştı
AYM'ye bireysel başvuru sayısı yarım milyonu aştı
14 yaşındaki çocuğun otomobil merakı araç sahibine pahalıya patladı
14 yaşındaki çocuğun otomobil merakı araç sahibine pahalıya patladı